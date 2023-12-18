У защитника «Реала» Давида Алабы диагностирован разрыв крестообразной связки

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил травму в матче 17-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:1).

Как сообщает официальный сайт «Реала», по итогам медицинского обследования у австрийского футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.

Алаба стал третьим футболистом «Реала» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такую травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

Австрийский защитник перебрался в испанский клуб летом 2021 года из «Баварии» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за «Реал» Мадрид 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.