Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У защитника «Реала» Давида Алабы диагностирован разрыв крестообразной связки

У защитника «Реала» Давида Алабы диагностирован разрыв крестообразной связки
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил травму в матче 17-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:1).

Как сообщает официальный сайт «Реала», по итогам медицинского обследования у австрийского футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.

Алаба стал третьим футболистом «Реала» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такую травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

Австрийский защитник перебрался в испанский клуб летом 2021 года из «Баварии» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за «Реал» Мадрид 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Материалы по теме
«Реал» разгромил «Вильярреал» и вышел на первое место в Ла Лиге, обойдя «Жирону»

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android