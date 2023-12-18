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Колыванов – об игре «Краснодара»: команда разменяла немного красоты игры на результат

Колыванов – об игре «Краснодара»: команда разменяла немного красоты игры на результат
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Российский тренер Игорь Колыванов оценил игру «Краснодара» в первой половине сезона-2023/2024.

«Если брать с самого начала сезона, то был сюрприз. Но потом, через 6-7 туров, я увидел — потенциал у команды есть, команда физически крепкая, и футбол у нее поменялся. Не стали все время играть красиво, прессинговать, атаковать безбашенно. Стали играть более рационально, футбол «Краснодара» стал более взрослый. Команда знает, где сыграть от обороны, не разыгрывает все время у своих ворот, как раньше было – одна, вторая потеря, бам, пропустили. Потом попробуй отыграйся.

Сейчас стали исходить от простого, пусть и в ущерб зрелищности. Но когда все время играешь в красивый футбол, но занимаешь четвертое-пятое-шестое место. А тут можно разменять немного красоты игры на результат. Да и что у нас, все команды, что ли, супериграющие? Отдельные матчи действительно проходят на высоком уровне, а другие – провальные, причем, у любого клуба. А чтобы постоянно играть в высокий прессинг, на чужой половине, держать мяч, нужны супервысококлассные футболисты. «Барселона» сейчас пытается с Хави, но сколько у них провальных матчей», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков).

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