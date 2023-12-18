Игрок «Баварии» Мюллер: доволен жеребьёвкой. Рим — захватывающий город

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником немецкого клуба стал итальянский «Лацио».

«Я доволен жеребьёвкой. Это захватывающий город (Рим. — Прим. «Чемпионата»), «Лацио» как клуб всегда интересен. Если ты выходишь в раунд 1/8 финала, значит, ты проделал хорошую работу. Это исторический стадион, и на нём было проведено столько сражений. Мы сосредоточимся на предстоящей задаче», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.