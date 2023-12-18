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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

«Порту» — «Арсенал»;

«Наполи» — «Барселона»;

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»;

«Интер» — «Атлетико»;

ПСВ — «Боруссия»;

«Лацио» — «Бавария»;

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»;

«РБ Лейпциг» — «Реал».

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Отметим, что жеребьёвка четвертьфинальной и полуфинальной стадий будет проведена дополнительно.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.