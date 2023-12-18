Игрок «Зенита» Круговой: цены растут, а зарплаты — нет, хлеб уже 100 рублей стоит!

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался по поводу роста цен на продукты питания в России, а также ответил на вопрос, ощущают ли рост цен профессиональные футболисты.

«Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. В принципе, не так часто ем яйца. Да сейчас всё растёт в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты — нет», — приводит слова Кругового Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Данил Круговой провёл 12 матчей в составе «Зенита», в которых отметился одной результативной передачей. Данил — воспитанник академии сине-бело-голубых и за основную команду выступает с 2020 года.