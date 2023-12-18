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Данил Круговой: в «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят

Данил Круговой: в «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят
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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал тот факт, что в питерском клубе молодые игроки играют меньше, чем в других клубах РПЛ.

«В «Зените» сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят. Коваленко прибавил, как и другие игроки, которые приходят из молодежки. Тренируясь с этими иностранцами, ты прибавляешь. Понятно, что хочется играть, нужно работать», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» всего два игрока до 21 года: полузащитники Александр Коваленко (20 лет) и Дмитрий Васильев (19 лет).

В нынешнем сезоне Коваленко провёл на поле 11 матчей (291 минуту), а Васильев сыграл выходил в 9 играх (318 минут).

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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