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Мюллер и «Бавария» договорились о продлении контракта — Фальк

Мюллер и «Бавария» договорились о продлении контракта — Фальк
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«Бавария» достигла соглашения о продлении контракта с форвардом команды Томасом Мюллером. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий форвард и «Бавария» продолжат сотрудничество до конца сезона-2024/2025. Агенты игрока и представители клуба согласовали все детали сделки, Мюллеру осталось только поставить свою подпись в контракте. Официальное заявление ожидается на этой неделе.

Мюллер выступает за «Баварию» на протяжении 16 лет (с 2007 года). В текущем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к полузащитнику сборной Португалии Жоау Пальинье.

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