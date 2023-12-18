Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Келлвен и его жена сыграли свадьбу

Игрок ЦСКА Келлвен и его жена сыграли свадьбу
Комментарии

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен и его жена Габриэла Силва сыграли свадьбу.

Фото: Из личного архива

Пара расписалась ещё в 2020 году в Бразилии, когда футболисту было всего 19 лет. Уже через год у Келлвена и Габриэлы родился ребёнок Лукас. Однако только сейчас они решили сыграть свадьбу.

22-летний игрок является воспитанником бразильского «Гуарани», но вскоре перебрался в «Атлетико Паранаэнсе». Уже осенью 2023 года Келлвен перешёл в армейскую команду, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4,5 млн при рыночной стоимости € 7 млн.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Напомним, ранее другой защитник ЦСКА Виллиан Роша также сыграл свадьбу со своей женой Челли Коэльо.

Материалы по теме
Фото
В ЦСКА поздравили защитника команды Рошу с днём свадьбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android