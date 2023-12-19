Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» и выйти на седьмое место в Серии А

Завершилась встреча 16-го тура Серии А между «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, и «Салернитаной». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Аталанта» разгромила «Салернитану» со счётом 4:1, а Алексей Миранчук отметился забитым мячом.

В начале первого тайма, на 10-й минуте, Лоренцо Пирола открыл счёт в матче, выведя «Салернитану» вперёд. Во втором тайме, на 47-й минуте, Луис Мурьель сравнял счёт. Вскоре, на 53-й минуте, Марио Пашалич вывел «Аталанту» вперёд. На 83-й минуте Шарль Де Кетеларе забил третий гол хозяев. На 85-й минуте на поле вышел Алексей Миранчук, а уже на 90-й минуте российский полузащитник забил гол, сделав счёт разгромным. Матч так и закончился — 4:1, победа «Аталанты».

После результата данного матча «Аталанта» поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков в 16 встречах. «Салернитана» же располагается на последней, 20-й строчке, имея в своём активе восемь очков после аналогичного количества игр.