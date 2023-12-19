«Спортинг» впервые за семь лет обыграл «Порту»

Закончился матч 14-го тура чемпионата Португалии, в котором «Спортинг» принимал «Порту». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Виктор Дьёкереш и Педру Гонсалвеш. Отметим, «Порту» с 51-й минуты играл в меньшинстве после удаления Пепе.

Таким образом, «Спортинг» одержал вторую победу за последние три матча в чемпионате Португалии. «Порту», в свою очередь, прервал трёхматчевую победную серию.

Отметим, «Спортингу» впервые за семь лет удалось обыграть «Порту». До этого вечера «Спортинг» обыгрывал «Порту» в 2016 году.

В следующем туре «Спортинг» встретится с «Портимоненсе», а «Порту» проведёт матч с «Шавишем». Матчи пройдут 30 и 29 декабря соответственно.