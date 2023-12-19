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Новый тренер «Сочи» Морено пока не одобрил трансферы Ерохина и Чистякова

Новый тренер «Сочи» Морено пока не одобрил трансферы Ерохина и Чистякова
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Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено еще не одобрил трансферы Александра Ерохина и Дмитрия Чистякова из «Зенита». При этом переход Алексея Сутормина уже одобрен. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Морено одобрил трансфер Сутормина, но по нему пока идут переговоры с «Зенитом». Что касается Чистякова и Ерохина, то питерский клуб готов их отпустить в «Сочи», но сочинцы ещё не приняли окончательного решения», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Ерохин и Чистяков уже точно переходят в «Сочи», а сделка по Сутормину находится под вопросом. По его информации, Алексея не отпускает из «Зенита» главный тренер Сергей Семак, который, вероятно, рассчитывает на игрока.

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