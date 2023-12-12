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«Сочи» может возглавить бывший главный тренер Испании Роберт Морено — кто это такой, биография

Вывел Испанию на Евро-2020, развивал Головина в «Монако». Это что, новый тренер «Сочи»?
Полина Куимова
Роберт Морено — возможный тренер «Сочи»
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Досье на Роберта Морено — молодого испанского специалиста с интересным подходом.

У «Сочи» сложные времена: клуб идёт на последнем месте в РПЛ с 11 очками, Александра Точилина уволили, а вместо него временно назначили Дениса Клюева. Замену уже ищут – по информации «СЭ», руководство рассматривает кандидатуру испанца Роберта Морено. Звучит это крайне интересно: во-первых, перед иностранцем стоит непростая задача: принять клуб, который находится в глубоком кризисе, и не дать ему вылететь за 12 туров до конца сезона; во-вторых, Морено – молодой тренер, который работал в «Барселоне», сборной Испании, «Монако» и «Гранаде». У него интересный подход, он восхищается Хосепом Гвардиолой, а ещё вдохновляется «Сандерлендом» и «Суонси». Сейчас всё объясним.

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Морено мечтал стать тренером с 14 лет. Он никогда не играл сам

Роберто родился в небольшом каталонском городе Оспиталет в самой обычной семье. Его отец играл в футбол в скромных клубах, но на профессиональный уровень выйти не смог – получил травму, ушёл в армию, а потом рано женился (в 19 лет). Позднее Морено-старший стал президентом местного клуба «Флорида», но до этого работал таксистом, чтобы прокормить жену и маленького сына. Роберт, когда чуть подрос, захотел пойти по стопам отца и пошёл – в футбол: он занимался в футбольной школе, а после попал во «Флориду», где играл центрального защитника.

Но с карьерой футболиста у Морено не вышло: его интересовали совсем другие вещи. Роберт увлекался аналитикой и уже в 14 лет твёрдо решил стать тренером. Именно тогда преподаватель физкультуры предложил ему учить детей младших классов.

Роберт Морено
Роберт Морено
испанский тренер

«Я рано понял, что у меня нет возможности играть на высоком уровне, поэтому я начал обучать детей. В 16 лет попытался получить лицензию УЕФА B, но по правилам мне пришлось ждать 18-летия. Вскоре после этого я начал обучение на лицензию Pro и получил её в 25 лет».

Пока Морено не получил лицензию, он стажировался в детских школах, а параллельно учился в университете Барселоны на факультете торговли и международных отношений. Помимо этого, Роберт сначала работал клерком в крупнейшей сети универмагов Европы, а потом устроился в банк. Но футбол был для него самым главным интересом в жизни и целью номер один: в свободное от работы время молодой специалист гонял по ближайшим городам и предлагал маленьким командам свои услуги видеоаналитика.

«Я всегда думал, как я могу стать лучше, не будучи профессиональным игроком, – рассказывал он. – Я нашёл решение сделать это двумя способами. Я читаю много книг о футболе, а также книги на другие темы, потому что футбол – это человеческие отношения, общение. А также я объединил это с использованием новых технологий. В то время их никто не использовал, а это было будущее. Я говорю о 1995 годе, когда я впервые начал записывать на видео свою команду в Каталонии и анализировать её действия».

Роберт Морено

Роберт Морено

Фото: IMAGO/ТАСС

Проблема была в том, что для маленьких команд, в которые стучался Морено с предложениями о сотрудничестве, нанять видеоаналитика по тем временам было небывалой роскошью. Но он не сдавался и в начале 2000-х всё же нашёл себе подходящую работу – его взяли в «Кастельдефельс». Роберт даже успел там поработать главным тренером, но его уволили из-за неудовлетворительных результатов.

В 2008-м Морено познакомился с Луисом Энрике, от которого получил долгожданное предложение о сотрудничестве спустя два года. Летом 2010-го, в разгар ЧМ, Морено позвонил помощник Энрике по «Барселоне» и предложил должность аналитика в тренерском штабе. «После этого я едва мог спать», – вспоминал Роберт. Морено потом поговорил ещё и с Энрике – их разговор длился всего 25 минут, после чего тренер сказал, что ему даже не нужна личная встреча: и без неё было понятно, что они сработаются.

Морено тогда работал в банке La Caixa, его босс пытался уговорить его остаться, убеждая, что с такой трудоспособностью и ответственностью он может стать директором филиала. Но Роберт был непоколебим: футбол был его мечтой, поэтому он ушёл из банка. «Не сомневался в своём решении – напротив, я готовился к этому моменту много лет, – вспоминал Морено, добавляя, что принял важнейшее решение в своей жизни при поддержке своей жены. – Каждый спрашивал меня, что я творю, меняя спокойную и стабильную работу на ту, где не было никаких гарантий. Но футбол был моей страстью, и я решил рисковать».

На родине Морено сейчас очень интересно:
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«Он очень особенный человек, серьёзный, скурпулёзный, – рассказывал El Espanol бывший босс Морено. – Он уделяет большое внимание мелочам. Роберт – отличный человек. Я сказал ему, что уходить в футбол – большой риск, потому что будущее там было неопределённым. Но, когда ему позвонил Энрике, он был очень счастлив. Роберт всегда говорил мне, как сильно он любит футбол».

С того момента в жизни Морено начался новый этап – он стал ассистентом Энрике в «Барселоне В», после чего поработал с ним в связке в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании. Об их отношениях испанские медиа писали как о нерушимой дружбе – они так хорошо сработались, что стали большими друзьями. Но всё сломалось в сборной.

Роберт Морено и Александр Головин

Роберт Морено и Александр Головин

Фото: ZUMA/ТАСС

Морено поссорился с Энрике, когда заменял его на посту главного тренера сборной Испании

Энрике пришёл в испанскую сборную сразу после ЧМ-2018, но в марте 2019-го был вынужден уйти с поста главного тренера – его дочь боролась с раком и в августе, к сожалению, скончалась. Пока Луис проживал сложнейший период в жизни, его заменял Морено, который до этого был ассистентом. Сначала Роберт работал в статусе исполняющего обязанности, но потом ему предложили полноценный контракт до лета 2020-го. При этом Морено утверждал, что готов в любой момент уступить пост Энрике: «Я считаю Луиса другом, и эта дружба для меня важнее всего. Если он захочет вернуться, я с удовольствием уступлю и продолжу ему помогать».

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У Роберта получилось отлично – он вывел сборную Испании на Евро, показав приличную статистику: семь побед в девяти матчах, 3,3 гола в среднем за игру. Но в ноябре 2019-го после матча с Румынией произошло странное: Морено не пришёл на пресс-конференцию, а испанские СМИ один за другим выдали инсайды: его уволили, а в раздевалке он плакал.

На следующий день стало известно, что Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании, а ещё он взял на себя полную ответственность за уход Морено. Луис рассказал на пресс-конференции, что Роберт очень хотел поработать на Евро-2020, а потом был готов продолжить работу в качестве помощника.

«Единственный раз за всё это время я видел Морено 12 сентября, – рассказал Энрике. – У нас была 20-30-минутная встреча у меня дома. Он ясно дал понять, что хочет тренировать на Евро, а затем я могу вернуться, и он будет работать моим помощником. Это не было сюрпризом: я мог предположить, что это произойдёт. Я пытаюсь поставить себя на его место, и я понимаю, что он много работал, чтобы быть там, иметь эту возможность, и что он амбициозен, но для меня это было предательство.

Я не хочу, чтобы человек с таким характером был в моём штабе. Амбиции – это хорошо, но чрезмерные амбиции – нет. Это большой недостаток. Вот почему я принял решение. В тот день я сказал ему, что больше не вижу его вторым человеком в своём штабе. Единственный человек, ответственный за то, что Роберта Морено здесь нет, это я. Это не президент Испанской футбольной федерации Луис Рубиалес или её спортивный директор Хосе Молина. Это я.

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С точки зрения профессионализма я не могу критиковать Морено, он хороший тренер. Я в этом не сомневался, пока его слова не разошлись с действиями. Я нехорошо поступаю в этой ситуации, но и не скажу, что плохо. Пожалуйста, давайте не будем копаться в мусоре. Мне не нравится, когда кто-то страдает, но я ни о чём не жалею. Не собираюсь никому давать советы, но они очень важны в нашей работе, так как мы являемся образцами для подражания у детей».

Морено позднее говорил, что так и не понял, почему Энрике так поступил. «Я не хочу никого упрекать, но лично на меня напали и назвали тем, кем я не являюсь, – говорил он. – Я всегда следовал за Луисом и был ему верен. Никто не знал, как долго его не будет, я взял на себя ответственность за команду. Если бы я этого не сделал, Энрике бы не был тренером сборной – им был бы кто-нибудь другой. После того как он сказал мне, что я не могу быть его помощником, я неделю был в шоке. На пресс-конференции он назвал меня предателем и чрезмерно амбициозным – это уродливые слова, которых я не заслуживаю. Всё время, что я с ним работал, я доказывал, что не такой».

Ещё позже Морено говорил в интервью Marca, что он оставил всё произошедшее 19 ноября. Уже через неделю он получил предложения от ряда клубов, поэтому быстро отошёл. «Я всегда легко справлялся с неудачами, – сказал он. – В 14 лет мне сказали, что я не буду тренером, а в 25 я уже получил лицензию PRO».

Роберт Морено

Роберт Морено

Фото: Juan Carlos Cardenas/EPA/ТАСС

Морено в период самостоятельной работы

В декабре 2019-го Морено получил предложение от «Монако» – клуб тогда остался недоволен возвращением Леонарду Жардима, поэтому решил, что позвать молодого и перспективного испанца с успешным опытом работы в сборной – хорошая идея. Морено, правда, показал себя не с лучшей стороны: в 12 матчах – пять побед, четыре ничьих и три поражения. Как итог – девятое место и вылет из Кубка Франции на стадии 1/8 финала. В межсезонье Роберта уволили – сразу после товарищеского матча с бельгийским фарм-клубом.

Александр Головин
Александр Головин
полузащитник «Монако»

«Морено — очень грамотный, на тактику упор большой. Но тяжело, потому что, когда много тренеров меняется, очень сложно. Каждый своё вносит, и прямо голова кругом идёт».

Морено в интервью L’Equipe рассказывал, что вообще не ожидал, что его так резко уволят. О том, что он потерял работу, Роберт узнал из прессы: «Это было в воскресенье. Утром я получил сообщение от вице-президента Олега Петрова – он хотел встретиться и поговорить на стадионе после тренировки. Пока я был в пути, друзья сказали, что в газетах уже написали о моём увольнении. Больно узнавать о таком из прессы. Такой клуб, как «Монако», должен обращать внимание на подобные детали. Моё увольнение мне не объяснили. Просто сказали: «Ты больше не будешь работать, мы на тебя не рассчитываем». Всё закончилось именно так».

В этот раз без работы Морено просидел гораздо дольше – прошёл целый год, пока Роберт не возглавил «Гранаду». Но и тут опыт вряд ли можно назвать удачным: в марте 2022-го тренера уволили из-за неудовлетворительных результатов. Шесть поражений в семи турах – такое руководство терпеть просто не могло.

С тех пор Морено безработный. Но ему точно было чем заняться

Во-первых, он футбольный гик – никогда не перестаёт развиваться, несмотря на неудачи; во-вторых, вместе с женой он управляет издательством, которое выпускает книги о футболе, а также магазином, где можно купить самую разную профильную литературу. Там есть уникальные экземпляры вроде книги по «Умственной подготовке в современном футболе», «6 столпов высокой производительности» и руководства по футбольному менеджменту.

Морено сам написал и выпустил книгу под названием «Мой рецепт – 4-4-2», в которой он рассуждает о философии футбола и выводит пять главных принципов работы тренера. Для него это важность прогресса, снабжение игроков информацией, регулярность действий (повторение, повторение и ещё раз повторение, чтобы довести всё до привычки), стимулирование футболистов и связь всех задач с глобальной идеей.

Морено помешан на данных, философии игры и постоянном изучении её аспектов. Он восхищается Гвардиолой, потому что Пеп гибок и умеет перестраиваться, постоянно удивляя соперников. Он черпает вдохновение из не самых топовых команд Европы. Ему интересны «Наполи», «Брага», «Вильярреал», «Реал Сосьедад», а в Англии привлекают «Сандерленд» и «Суонси». Роберт – за андеграунд, но при этом за довольно простой подход: главное, чтобы ты мог объяснить игрокам, чего от них хочешь.

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