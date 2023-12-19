Экс-форвард «Локо» Одемвингие: пою Талькова и Цоя под гитару. Может, выложу на YouTube

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал о своём новом хобби — игре на гитаре. Он признался, что любит композиции Игоря Талькова и Виктора Цоя, может спеть многие песни этих исполнителей. Также футболист допустил, что однажды запишет и выложит их известные композиции в своём исполнении.

«Я начал играть на гитаре. Талькова помните? Я всегда его песни любил. Он был очень религиозный человек. Записал несколько песен «Руки Вверх». Они, конечно, несерьёзные, но всё равно классные. Привет из дорогого детства. Но в основном Талькова и Цоя пою. Из «Кино» — почти все песни! Может быть, даже запишу и выложу на YouTube, ха-ха», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.