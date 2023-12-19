Мело: стать самым возрастным игроком КЧМ в 40 лет — это источник огромной гордости

Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Фелипе Мело прокомментировал то, что стал самым возрастным футболистом в истории клубного чемпионата мира.

«В 40 лет стать победителем Кубка Либертадорес и, более того, одним из важных игроков в этом завоевании, приехать на клубный чемпионат мира и сыграть на нём – это очень эмоционально. Я благодарен богу за это. Но также стоит подчеркнуть цену, которую я плачу каждый день за возможность выйти на поле и показать себя как можно лучше.

У меня есть целая команда за пределами поля, которая помогает мне, будь то физическая или психологическая работа. Я плачу важную цену, но, как я уже сказал, я благодарю бога за это. Для меня в 40 лет это источник огромной гордости – сыграть на клубном чемпионате мира и побить этот рекорд. Это замечательно для меня и вызывает у меня огромную гордость», — сказал Мело в интервью пресс-службе ФИФА.

Напомним, 18 декабря «Флуминенсе» со счётом 2:0 обыграл египетский «Аль-Ахли» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира — 2023. Бразильский клуб пробился в финал соревнований. Во втором полуфинальном матче встретятся японский клуб «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 19 декабря, начало в 21:00 мск.