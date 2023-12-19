Экс-форвард «Локо» Одемвингие: в Англии звучат вопросы — кто «наварился» на коронавирусе?

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие высказался о расследовании причин и последствий пандемии в Великобритании. По его мнению, коронавирус и связанный с ним локдаун был кому-то нужен и выгоден. Футболист рассказал, что в Великобритании у людей возникает ряд вопросов по поводу COVID-19.

«Сейчас в Англии идёт Covid inquiry (расследование пандемии. — Прим. «Чемпионата»). Звучат вопросы: кто на всём этом «наварился»? Почему простым людям говорилось держаться друг от друга подальше и носить маски, тогда как политики закатывали вечеринки? Этот цирк был нужен кому-то. Надо просыпаться. У людей должно быть критическое мышление», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.