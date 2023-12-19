Чернышов: недавно Джикия был капитаном «Спартака», а сейчас всё перевернулось

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о нынешнем положении защитника красно-белых Георгии Джикии в клубе.

«Чтобы добиваться высоких результатов, у команды должен быть хороший резерв. Но согласен ли с такой ситуацией Джикия? Наверное, нет. Только недавно он играл в стартовом составе, был капитаном команды и игроком сборной. А сейчас всё перевернулось — он стал игроком резерва. Наверное, это его не устраивает. У него есть амбиции играть на самом высоком уровне и доказывать, что он игрок, способный приносить пользу большому клубу.

Неслучайно пошли разговоры о его переходе в наши ведущие команды. Но в паузу всегда много слухов. Какие были разговоры у него с тренерским штабом и руководством? Для него это ситуация неприятная. Если у него не будет гарантий, что он будет играть, то будет нацелен на переход в другую команду. Но «Спартак» просто так с ним не расстанется, сумма будет приличной для РПЛ. Тут вопрос, кто сможет справиться с такой суммой», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности футболист провёл на поле 706 минут.