Кечинов: прекрасно понимаем, что при Абаскале в «Спартаке» Джикия играть уже не будет

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, как стоит распорядиться своей дальнейшей карьерой защитнику красно-белых Георгию Джикии, который начал получать меньше игрового времени под руководством наставника московской команды Гильермо Абаскаля.

«Мы видим, что при Абаскале Джикия почти перестал играть. Не стоит забывать, что он возрастной футболист и, как мне кажется, лично ему стоит сменить обстановку. Перезапустить свою футбольную карьеру. Если есть вариант именно для него с «Краснодаром», то для него это великолепно. Все мы прекрасно понимаем, что при нынешнем главном тренере Джикия играть уже не будет.

Конечно, «Краснодару» он сможет помочь, если соберется играть с новыми эмоциями и силами. У футболистов часто случается, что приходит время, когда на твоё место приходит новый футболист и начинает играть. Я надеюсь, что со сменой обстановки и клуба у него получится перезапустить карьеру», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Джикия провёл на поле 706 минут. Действующий контракт с футболистом рассчитан до 31 мая 2024 года.