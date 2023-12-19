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Маттеус — о возвращении Крооса в сборную: в полузащитнике Германия нуждается меньше всего

Маттеус — о возвращении Крооса в сборную: в полузащитнике Германия нуждается меньше всего
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Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о возможном возвращении полузащитника «Реала» Тони Крооса в немецкую национальную команду.

«Ещё во времена Ханси Флика я призывал к тому, чтобы футбол был максимально простым. Похоже, что Нагельсман теперь хочет своими заявлениями кое-что прояснить. С другой стороны, возможное возвращение Тони Крооса сразу же вызовет очередную дискуссию.

Если бы Тони Кроос мог играть на позиции крайнего защитника – ладно. А вот в полузащитнике немецкая команда нуждается меньше всего. Так вы откроете бочку, которая вам даже не нужна. В атакующей полузащите уже есть Гюндоган, Джамал Мусиала, Мюллер и Киммих. Кроос также не стал более ясным перед защитой, но, если Нагельсман вдруг увидит Крооса в качестве опорного полузащитника, снова будет много дискуссий», — написал Маттеус в своей колонке в Sky Sport Germany.

Напомним, ранее главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман рассказал, что он поддерживает регулярное общение с Кроосом и что намекнул футболисту о том, что был бы рад его возвращению в бундестим. Кроос выступал за сборную с 2010 года. За этот период он принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов.

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