«Он не сможет спасти немецкий футбол». Хёнесс — о возвращении Крооса в сборную Германии

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса в сборную Германии, выступления в которой он завершил в 2021 году.

«Возвращение Крооса в сборную являлось бы титаническим сигналом, поскольку Тони Кроос — выдающийся футболист, но я не думаю, что он сможет спасти немецкий футбол», — приводит слова Хёнесса австрийское издание Servus Nachrichten в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман рассказал, что он поддерживает регулярное общение с Кроосом и что намекнул футболисту о том, что был бы рад его возвращению в бундестим.

Кроос выступал за сборную с 2010 года. За этот период он принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов.