Пиняев: интересно наблюдать за игрой Захаряна в Испании

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о своём отношении к полузащитнику «Реал Сосьедад» и сборной России Арсену Захаряну.

«За полчаса до матча «Сосьедада» захожу в онлайн, смотрю, в составе Арсен или нет. Если в составе, смотрю матч полностью. Мне интересно и приятно наблюдать за человеком, который играл рядом с нами, а сейчас поехал на европейскую арену и там старается себя показать», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом за € 13 млн. В текущем сезоне россиянин провёл за свою новую команду 17 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.