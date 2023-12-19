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Экс-игрок «Спартака» Пьянович: с ЦСКА были самые принципиальные матчи

Экс-игрок «Спартака» Пьянович: с ЦСКА были самые принципиальные матчи
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Бывший нападающий «Спартака» Михайло Пьянович назвал ЦСКА самым принципиальным соперником во времена выступлений за клуб.

«Самый принципиальные матчи в «Спартаке»? С ЦСКА. В это время они выиграли Кубок УЕФА, но и у «Зенита» была хорошая команда», — сказал Пьянович в интервью YouTube-каналу «Дневник Фаната».

Пьянович выступал за «Спартак» с 2003 по 2006 год. За это время нападающий в 61 матче забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Позднее он провёл сезон за «Ростов» и завершил карьеру. На его счету также пять матчей в составе сборной Сербии.

Вместе со «Спартаком» Пьянович дважды становился серебряным призёром чемпионата России по футболу. Михайло является воспитанником сербского клуба «Црвена Звезда».

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