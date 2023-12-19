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Пьянович: были предложения из Испании и Италии, но от «Спартака» получил самое лучшее

Пьянович: были предложения из Испании и Италии, но от «Спартака» получил самое лучшее
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Бывший сербский нападающий Михайло Пьянович рассказал о своём переходе в московский «Спартак» в 2003 году.

«Мой переход из „Црвены Звезды“ в „Спартак“? Да, я знал историю дружбы болельщиков. Были другие предложения, но самое лучшее получил от „Спартака“. Тогда начиналось то время, когда в России стали больше платить игрокам.

От кого ещё были предложения? От испанских, немецких, итальянских клубов", — сказал Пьянович в интервью на Youtube-канале «Дневник фаната».

Пьянович перешёл в «Спартак» из «Црвены Звезды» в 2003 году за € 800 тыс. Сербский форвард провёл в составе московской команды три сезона. С красно-белыми Пьянович дважды стал серебряным призёром чемпионата России. За «Спартак» нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами.

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