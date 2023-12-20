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Эдин Терзич — о ничьей с «Майнцем»: уходим на зимний перерыв разочарованными

Эдин Терзич — о ничьей с «Майнцем»: уходим на зимний перерыв разочарованными
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Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Эдин Терзич высказался о ничьей с «Майнцем» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«Игра показала, что у команды два лица, и это случается слишком часто. Мы провели отличный первый тайм, много владели мячом и действовали очень эффективно в прессинге. Мы могли забить больше.
Пропустив перед перерывом, в начале второго тайма мы уже были не в себе, действовали крайне пассивно, соперник много контратаковал, и приходилось обороняться.

Вдобавок мы оказались в меньшинстве из-за травмы Аллера. И все же мы были близки к тому, чтобы забить победный гол. Уходим на зимний перерыв разочарованными», приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».

После 16 туров «Боруссия» занимает 5-е место в Бундеслиги с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (39 очков).

Германия - Бундеслига . 16-й тур
19 декабря 2023, вторник. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Брандт – 29'     1:1 ван ден Берг – 43'    
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