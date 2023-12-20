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«Ростов» сделал предложение по уругвайцу Родриго Саравии — инсайдер Грова

«Ростов» сделал предложение по уругвайцу Родриго Саравии — инсайдер Грова
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Футболист уругвайского «Пеньяроля» Родриго Саравия может продолжить карьеру в чемпионате России. В услугах 23-летнего уругвайца заинтересован «Ростов», информирует в своих соцсетях аргентинский журналист Герман Гарсия Грова.

Согласно сведениям источника, «Ростов» уже сделал предложение по Саравии в размере $ 2 млн. Сейчас футболист выступает за аргентинский клуб «Химнасия Ла Плата» на правах аренды. «Пеньяроль» может заплатить «Химнасии» $ 250 тыс. за досрочное расторжение аренды.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саравии в € 1,3 млн. Родриго выступает на позиции центрального опорного полузащитника. В нынешнем сезоне в Латинской Америке он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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