Стало известно, сколько «Бешикташ» хочет получить за Абубакара. Игрок интересен «Спартаку»

Турецкий «Бешикташ» не готов отпускать бесплатно нападающего Венсана Абубакара, у которого сложилась неоднозначная ситуация в клубе. Клуб хочет выручить за своего футболиста как минимум € 5 млн, информирует Sabah. Одним из претендентов на подписание камерунского нападающего является московский «Спартак».

Напомним, будущее Абубакара в «Бешикташе» находится под вопросом. Страйкера отстранили от команды без объяснения причины. Позже турецкий клуб якобы предложил Венсану вернуться к тренировкам, однако агент игрока потребовал публичных извинений от «Бешикташа».

Абубакар перешёл в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами.