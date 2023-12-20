Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» отказался от приобретения Майга. «Пари НН» хочет продать игрока

«Локомотив» отказался от приобретения Майга. «Пари НН» хочет продать игрока
Комментарии

«Локомотив» отказался от приобретения полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Майга предложили «Локомотиву», но московский клуб отказался от трансфера. Полузащитника предлагают почти всем топ клубам. В его контракте с «Пари НН» прописаны отступные — 250 млн рублей», — добавил источник «Чемпионата».

Майга перешёл в «Пари Нижний Новгород» в 2022 году. В текущем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

Материалы по теме
Мамаду Майга: я патриот и всегда за Россию! Никогда отсюда не уеду, считаю себя русским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android