«Партизан» в сербском дерби обыграл «Црвену Звезду» и поднялся на первое место

Сегодня, 20 декабря, состоялся перенесённый матч 9-го тура сербской Суперлиги, в котором встречались белградские «Партизан» и «Црвена Звезда». Игра прошла на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 41-й минуте бывший игрок московского ЦСКА Бибрас Натхо реализовал 11-метровый и вывел хозяев вперёд.

На 66-й минуте нападающий Матеус Салданья увеличил преимущество сербского «Партизана».

На 71-й минуте форвард гостевой команды Шериф Ндиайе отыграл один мяч.

На данный момент после 19 сыгранных матчей сербской Суперлиги «Партизан» поднялся на первую строчку чемпионата и имеет в своём активе 47 очков. «Црвена Звезда» находится на втором месте с 46 очками.