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«Партизан» в сербском дерби обыграл «Црвену Звезду» и поднялся на первое место

«Партизан» в сербском дерби обыграл «Црвену Звезду» и поднялся на первое место
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Сегодня, 20 декабря, состоялся перенесённый матч 9-го тура сербской Суперлиги, в котором встречались белградские «Партизан» и «Црвена Звезда». Игра прошла на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 41-й минуте бывший игрок московского ЦСКА Бибрас Натхо реализовал 11-метровый и вывел хозяев вперёд.

На 66-й минуте нападающий Матеус Салданья увеличил преимущество сербского «Партизана».

На 71-й минуте форвард гостевой команды Шериф Ндиайе отыграл один мяч.

На данный момент после 19 сыгранных матчей сербской Суперлиги «Партизан» поднялся на первую строчку чемпионата и имеет в своём активе 47 очков. «Црвена Звезда» находится на втором месте с 46 очками.

Сербия - Суперлига . Суперлига. 9-й тур
20 декабря 2023, среда. 20:00 МСК
Партизан
Белград
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград
1:0 Натхо – 41'     2:0 Салданья – 66'     2:1 Ндиайе – 71'    
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2023/2024
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