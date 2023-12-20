Трансферная стоимость Кварацхелии упала на € 5 млн с момента прихода игрока в «Наполи»

Согласно данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии понизилась с € 85 млн до € 80 млн с момента прихода грузина в клуб летом 2022 года.

Кварацхелия перешёл из «Динамо» Батуми в «Наполи» за € 13,3 млн. В прошлом сезоне Хвича сыграл за неаполитанцев 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 мячами и 17 голевыми передачами. При этом грузин поднял свою стоимость с € 35 млн до € 85 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за итальянскую команду 22 матча во всех турнирах, где отметился пятью голами и пятью результативными пасами.

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на шестой строчке с 27 очками.