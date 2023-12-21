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«Гавр» в меньшинстве проиграл «Реймсу». Кузяев появился на поле в конце матча

«Гавр» в меньшинстве проиграл «Реймсу». Кузяев появился на поле в конце матча
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Сегодня, 21 декабря, состоялся матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «Гавр». Игра прошла на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Главным арбитром матча являлась Стефани Фраппар. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте игрока «Гавра» Рассул Ндиайе получил прямую красную карточку за жёсткий подкат.

На 25-й минуте Кэито Накамура после паса Томаса Фоке открыл счёт.

Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который появился на поле на 84-й минуте.

На данный момент после 16 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Реймс» располагается на восьмом месте с 26 очками. «Гавр» после такого же количества проведённых игр находится на 10-й строчке с 19 очками.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Накамура – 25'    
Удаления: нет / Ндиайе – 21'
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2023/2024
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