«Гавр» в меньшинстве проиграл «Реймсу». Кузяев появился на поле в конце матча

Сегодня, 21 декабря, состоялся матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «Гавр». Игра прошла на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Главным арбитром матча являлась Стефани Фраппар. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте игрока «Гавра» Рассул Ндиайе получил прямую красную карточку за жёсткий подкат.

На 25-й минуте Кэито Накамура после паса Томаса Фоке открыл счёт.

Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который появился на поле на 84-й минуте.

На данный момент после 16 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Реймс» располагается на восьмом месте с 26 очками. «Гавр» после такого же количества проведённых игр находится на 10-й строчке с 19 очками.