Хаби Алонсо прокомментировал лидерство «Байера» перед зимним перерывом

Испанский главный тренер «Байера» Хаби Алонсо после матча 16-го тура немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (4:0) прокомментировал лидерство команды в чемпионате.

«Конечно, мы надеялись провести первую часть сезона хорошо. У нас хорошее положение, и мы наслаждаемся этим. Но мы хотим продолжать в том же духе», – приводит слова Алонсо сайт Бундеслиги.

На данный момент после 16 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги «Байер» является лидером чемпионата с 42 очками. При этом команда Хаби Алонсо ни разу не проиграла. Она одержала 13 побед и три раза сыграла вничью.

Ближайшими преследователями леверкузенской команды являются мюнхенская «Бавария» (38), «Штутгарт» (34) и «РБ Лейпциг», у которого в активе 33 очка.