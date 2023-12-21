«Байер» установил уникальное достижение в немецком футболе

В матче 16-го тура Бундеслиги «Байер» разгромил «Бохум» со счётом 4:0. Клуб из Леверкузена ни разу не проиграл в 25 матчах в этом сезоне во всех турнирах. На счету команды 22 победы и три ничьи.

Команда из Леверкузена стали первой в истории немецкого профессионального футбола, начавшей сезон с 25 матчей подряд без поражений, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Также «Байер» обновил клубный рекорд по количеству побед за календарный год в Бундеслиге, выиграв 22 из 35 матчей в чемпионате в 2023 году.

Леверкузенцы лидируют в чемпионате Германии с 42 очками после 16 встреч. В Кубке страны «Байер» уже прошёл три раунда и вышел в 1/4 финала. В Лиге Европы команда одержала шесть побед в группе и напрямую вышла в 1/8 финала.