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Кастаньо попрощался с игроками «Крус Асуля» перед трансфером в «Краснодар»

Кастаньо попрощался с игроками «Крус Асуля» перед трансфером в «Краснодар»
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Опорный полузащитник «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо попрощался со своими одноклубниками перед переездом в Россию. Игрок присоединится к «Краснодару», информирует мексиканский отдел Record.

Согласно сведениям источника, Кастаньо в последнее время не выкладывался на тренировках на 100%. Футболист уже был в ожидании перехода в «Краснодар». Он ждал, пока «быки» улучшат предложение и сделка будет согласована на клубном уровне. После того как трансфер согласовали, Кевин попрощался с игроками «Крус Асуля».

В сезоне-2023/2024 Кевин принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Колумбии игрок дебютировал в январе 2023 года, он провёл за национальную команду уже семь матчей.

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

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