Гвардиола: «Флуминенсе» играет в типичном бразильском стиле 70-х, 80-х и начала 90-х годов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале клубного чемпионата мира с бразильским «Флуминенсе».

«Я точно знаю талант и качество «Флуминенсе», а также то, на что они способны. Они обыгрывали команды из Аргентины, Колумбии и Уругвая. Опыт, который у них есть с Марсело, их вратарём. У них пять-шесть игроков старше 37 лет, а значит, они умеют контролировать эмоции. Кано – нападающий, у которого есть цель.

Они играют в типичном бразильском стиле 1970-х, 80-х и начала 90-х годов, например, когда Бразилия выиграла чемпионат мира в 1994 году. Они много владеют мячом, короткими пасами, игрой один на один, физически сильны.

Мы должны быть точны с мячом и признать, что они играют в таком стиле, с которым мы никогда не сталкивались. Они не играют позиционно, они много двигаются. Мяч движется из стороны в сторону. Мы должны навязать свой ритм, показать хорошую игру и быть стойкими в плохие моменты», — сказал Гвардиола в интервью пресс-службе клуба.

Матч за звание клубного чемпиона мира между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» состоится в пятницу, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.