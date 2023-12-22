Гендиректор «Кайрата»: игра со «Спартаком» — особенная для нас

Генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ.

«Игра со «Спартаком» остаётся особенной для нас, так как это возможность сравнить свои силы с одним из лидеров российского футбола. Матчи с командами такого уровня являются вызовом для нас. Такие встречи всегда вызывают большой интерес и ажиотаж среди болельщиков», — сказал Есимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 14 февраля. В нём примут участие четыре клуба, два из которых — иностранные: «Спартак» Москва (действующий победитель турнира); «Ростов»; «Кайрат» (в составе с Виктором Васиным); «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая (чемпион ОАЭ; команду возглавляет экс-наставник «Локомотива» Марко Николич).