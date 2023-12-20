В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Кайрат» и чемпион ОАЭ под руководством Николича

Стали известны новые детали по поводу проведения Зимнего кубка РПЛ в 2024 году. Так, турнир пройдёт со 2 по 14 февраля. В нём примут участие четыре клуба, два из которых — иностранные.
Список участников Зимнего кубка РПЛ — 2024 выглядит следующим образом:
- «Спартак» (действующий победитель турнира);
- «Ростов»;
- «Кайрат» (в составе с Виктором Васиным);
- «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая (чемпион ОАЭ; команду возглавляет экс-наставник «Локомотива» Марко Николич).
Матчи пройдут на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, где играет Зелимхан Бакаев за клуб «Аль-Вахда».
Напомним, прошлый розыгрыш турнира проходил со 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нём участвовали четыре клуба из чемпионата России — «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победителем товарищеского соревнования стал московский «Спартак».