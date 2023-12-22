Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукович, которым интересуется «Спартак», подписался на клубный аккаунт в соцсетях

Лукович, которым интересуется «Спартак», подписался на клубный аккаунт в соцсетях
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сербского клуба «ИМТ Белград» Милош Лукович, которого СМИ связывают с московским «Спартаком», подписался на клубный аккаунт в социальных сетях.

Также Лукович подписался на нескольких игроков «Спартака», в числе которых Срджан Бабич и Квинси Промес. Напомним, фото нидерландского форварда красно-белых Милош ранее выкладывал в свои «сториз». Посыл данной публикации был расценён аудиторией как намёк на переход в российский клуб.

Ранее спортивный журналист Иван Карпов заявил, что московские «Динамо» и «Спартак» всерьёз интересуются 18-летним форвардом, а спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт даже ездил в Сербию, чтобы пообщаться с руководством «ИМТ Белград» по поводу игрока.

При этом белградский клуб хочет за трансфер Луковича € 6 млн. Команда уже отказала шведскому «Мальмё», который предложил за Милоша € 2 млн.

Материалы по теме
Четыре команды хотели приобрести потенциального новичка «Спартака» Луковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android