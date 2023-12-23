Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шеффилд» прервал победную серию «Астон Виллы» из 15 домашних матчей в Премьер-лиге

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Итоговый результат — 1:1. Таким образом, прервалась домашняя победная серия «Астон Виллы» в Премьер-лиге, состоящая из 15 матчей.

На 87-й минуте отличился форвард «Шеффилд Юнайтед» Кэмерон Арчер с передачи Густаво Хамера. В концовке встречи счёт сравнял полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло с передачи Дугласа Луиса.

«Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на 19-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги возглавляет лондонский «Арсенал» (39).