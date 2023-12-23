«Манчестер Сити» Гвардиолы повторил рекорд его же «Барселоны» в финале клубного ЧМ

22 декабря в Саудовской Аравии состоялся финальный матч клубного чемпионата мира-2023. В игре за трофей встретились английский «Манчестер Сити» и бразильский «Флуминенсе», крупную победу со счётом 4:0 одержал британский клуб. Дублем в составе «горожан» отметился Хулиан Альварес, один гол на счету Фила Фодена, ещё один мяч влетел в сетку ворот «Флуминенсе» в результате автогола центрального защитника Нино.

Тем самым «Манчестер Сити» повторил рекорд финалов клубного чемпионата мира по самой крупной разнице голов. Ранее в 2011 году с таким же счётом 4:0 «Барселона» победила в финале клубного ЧМ бразильский «Сантос».

Примечательно, что обоими клубами руководил один и тот же главный тренер — испанский специалист Хосеп Гвардиола, для которого нынешний титул с «Сити» стал четвёртой победой на клубном ЧМ в карьере. Ранее Гвардиола дважды завоёвывал этот трофей с «Барселоной» и один раз с «Баварией».

Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов