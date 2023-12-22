Хосеп Гвардиола стал самым титулованным тренером в истории клубного чемпионата мира

После того как «Манчестер Сити» обыграл бразильский «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира (4:0), наставник «горожан» Хосеп Гвардиола стал тренером, который выигрывал этот трофей четыре раза. Это больше, чем завоёвывал этот трофей любой другой специалист за всю историю существования данного соревнования. Об этом информирует Opta Sports.

Подчёркивается, что, завоевав этот титул в четвёртый раз, Гвардиола смог обогнать нынешнего наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который выигрывал клубный чемпионат мира три раза.

Напомним, Гвардиола побеждал в клубном чемпионате мира в качестве наставника каталонской «Барселоны» в 2009 и 2011 годах. Затем, в 2013 году, испанец выиграл этот трофей, находясь во главе мюнхенской «Баварии».

Впервые клубный чемпионат мира был проведён в 2000 году, а в 2005-м его формат был реорганизован.