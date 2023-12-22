Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола стал самым титулованным тренером в истории клубного чемпионата мира

Хосеп Гвардиола стал самым титулованным тренером в истории клубного чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

После того как «Манчестер Сити» обыграл бразильский «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира (4:0), наставник «горожан» Хосеп Гвардиола стал тренером, который выигрывал этот трофей четыре раза. Это больше, чем завоёвывал этот трофей любой другой специалист за всю историю существования данного соревнования. Об этом информирует Opta Sports.

Подчёркивается, что, завоевав этот титул в четвёртый раз, Гвардиола смог обогнать нынешнего наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который выигрывал клубный чемпионат мира три раза.

Напомним, Гвардиола побеждал в клубном чемпионате мира в качестве наставника каталонской «Барселоны» в 2009 и 2011 годах. Затем, в 2013 году, испанец выиграл этот трофей, находясь во главе мюнхенской «Баварии».

Впервые клубный чемпионат мира был проведён в 2000 году, а в 2005-м его формат был реорганизован.

Материалы по теме
Гвардиола рассказал о финале КЧМ 2009 года в преддверии матча с «Флуминенсе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android