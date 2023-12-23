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Семшов: Мусаева подписали на всякий случай, если Чалов покинет ЦСКА

Семшов: Мусаева подписали на всякий случай, если Чалов покинет ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов прокомментировал переход нападающего Тамерлана Мусаева из «Балтики».

«Мусаев – достаточно настырный форвард таранного типа, любит вступать в борьбу. Неслучайно такой трансфер произошёл, раз по Чалову пошли разговоры о его переезде в Европу. Мусаева подписали на всякий случай, если Фёдор покинет ЦСКА. Тамерлан – воспитанник армейцев, вернулся в родной клуб. Для него это плюс.

У Мусаева получится заменить Чалова? Всё зависит от него. Наверное, в ЦСКА следили за игрой Тамерлана в «Балтике». В прошлом году Мусаев хорошо выступал в Первой лиге. Тренируясь с более сильными футболистами, Тамерлан будет прогрессировать в ЦСКА", — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, о трансфере Тамерлана Мусаева было объявлено во вторник, 19 декабря.

Сообщалось, что Фёдор Чалов интересен французскому «Марселю», «Трабзонспору» и нескольким другим турецким клубам.

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