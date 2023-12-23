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Защитник «Манчестер Сити» Льюис выиграл пять трофеев с клубом к 19 лет

Защитник «Манчестер Сити» Льюис выиграл пять трофеев с клубом к 19 лет
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19-летний защитник английского «Манчестер Сити» Рико Льюис уже выиграл пять турниров с командой: английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х (бывший Twitter).

В общей сложности Рико Льюис принял участие в 39 матчах за «Манчестер Сити» во всех официальных турнирах, отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

Напомним, вчера, 22 декабря, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира-2023 между «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». «Горожане» одержали победу со счётом 4:0 и выиграли турнир.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'     3:0 Фоден – 72'     4:0 Альварес – 88'    
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