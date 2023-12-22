Самый лёгкий трофей «Сити». Красиво убрали «Флуминенсе» в финале КЧМ и не заметили! Видео

«Манчестер Сити» победил «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира – 4:0. Турнир игрался в Саудовской Аравии. Это первый подобный трофей для «МС» и третий – для Хосепа Гвардиолы. Возможно, так легко англичанам ещё не было.

Чемпион Англии и действующий победитель Лиги чемпионов совсем не дал сопернику времени на раскачку – «Сити» забил сразу же. И это без Эрлинга Холанда (норвежец наблюдал за партнёрами со стороны)! «Флуминенсе» даже минуты не провёл при равном с «МС» счёте: Натан Аке выстрелил издали и попал в штангу, а на добивание успел Хулиан Альварес. Аргентинец красиво в падении рыбкой забил… грудью! Поистине необычное исполнение. Кроме того, Альварес забил самый быстрый гол в истории КЧМ. 40 секунд хватило форварду, чтобы зажечь свою фамилию на табло.

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Казалось, вот сейчас-то игра раскроется! Но фантазии болельщиков остались лишь в их головах. «Флуминенсе» играл странно и даже удивительно: оборонялся низким блоком, пасовался в своей штрафной под прессингом. Команда будто бы вынуждала себя ошибаться, ведь противостоять более классному сопернику и так было проблематично, а уж когда ты приглашаешь его к своим воротам раз за разом – так тем более. Иначе говоря, на поле была одна команда.

И даже звёздные ветераны не помогли «Флуминенсе». Марсело, Гансо, Фелипе Мело – все они эпизодически демонстрировали, почему всегда были на хорошем счету. Престарелые звёзды выделялись скиллами, но не то чтобы вели команду за собой. Индивидуального было больше, чем коллективного. А это в матчах с «Манчестер Сити» почти всегда оборачивается в пользу соперника.

В середине второго тайма «Флуминенсе» забил себе сам. Фил Фоден влетел в штрафную по месту левого инсайда, прострелил в центральную зону, а защитник Нино в подкате красиво срезал мяч в свои ворота. По высокой дуге, как будто бы в замедленной съёмке. А ведь этим парнем интересуется «Зенит». Не лучшая реклама перед возможным переездом в Россию.

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После перерыва ничего в течении игры не изменилось. «Сити» доминировал, много бил издали, царил на подборе. «Флуминенсе» огрызался, но не особенно опасно. Не помогали ни замены, ни паузы на водопой, ни песни бразильских болельщиков. Разница в классе была настолько большой, что команда Гвардиолы, казалось, во втором тайме потеряла интерес к происходящему. Для понимания: соперник попал в ворота всего один раз за 90 минут.

В середине второго тайма Фоден отличился ещё раз. Теперь уже самостоятельно, без помощи чужих подкатов. Хавбек замкнул прострел Альвареса с левого фланга. «Сити» взорвался на мгновение, увеличил преимущество и опять успокоился. К чему напрягаться? Гвардиола это тоже заметил, поэтому почти сразу после гола убрал с поля Стоунза, Родри, Аке и Фодена.

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Четвёртый гол под конец матча забил Альварес – форвард вообще стал лучшим футболистом матча, оформив 2+1. На 88-й минуте Хулиан получил мяч от свежего Матеуса Нунеса, одним касанием обработал, вторым убрал соперника, а третьим – вложил в дальний. Элитный гол во всех аспектах.

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Победа в клубном чемпионате мира стала для «Манчестер Сити» проходной. Хотя для коллекции этот трофей, безусловно, важен: потому что ранее его у «МС» просто не было – как и возможности за него сразиться. Вписали своё имя в историю, хотя мало кто верил в обратное: клубы из Европы берут КЧМ один за другим, никого не подпуская к этой чашке с 2012 года. Доминирование как оно есть.