Матео Ковачич стал первым футболистом, выигравшим КЧМ в составе трёх разных клубов

Хорватский полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич — первый игрок, который выиграл клубный чемпионат мира в составе трёх разных команд. Он сделал это в составе мадридского «Реала», лондонского «Челси» и «Манчестер Сити».

Напомним, вчера, 22 декабря, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира-2023 между «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». «Горожане» одержали победу со счётом 4:0 и выиграли турнир. Матео Ковачич появился на поле на 60-й минуте.

В составе «Реала» Ковачич становился победителем этого международного турнира в 2016 и 2017 годах. Вместе с «Челси» хорватский полузащитник выиграл трофей в 2021 году.

В нынешнем сезоне Матео Ковачич принял участие в 20 матчах за «Манчестер Сити» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.