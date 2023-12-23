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Бералдо, которым интересовался «Зенит», договорился о подписании контракта с «ПСЖ»

Бразильский защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо, которым интересовался санкт-петебургский «Зенит», достиг устного соглашения с французским «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, парижский клуб заплатит за бразильского игрока € 20 млн. Бонусы не предусмотрены. «Сан-Паулу» и «ПСЖ» готовят документы для скорейшего подписания сделки.

Ранее сообщалось, что «Зенит» перебил предложение «ПСЖ» в размере € 20 млн, предложив € 25 млн. «Зенит» ещё раньше уже предлагал € 18 млн за Бералдо, но «Сан-Паулу» отказал российскому клубу.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Сан-Паулу» 48 игр и отметился одним забитым мячом. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.