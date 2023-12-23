В «Барселоне» ждут два трофея в этом сезоне, иначе Хави будет уволен

Руководство испанской «Барселоны» ждёт два трофея в этом сезоне, иначе главный тренер команды Хави будет уволен, сообщает AS.

По информации источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и Хави уверены, что Суперкубок Испании, который пройдёт в январе, станет поворотным моментом для команды. Победа в этом розыгрыше рассматривается необходимой.

При этом в «Барселоне» рассчитывают ещё и на второй трофей. Руководство команды верит, что команда может выиграть испанскую Примеру и обеспечить два титула, как в прошлом сезоне. При этом победа в Кубке Испании будет воспринята позитивно.

Также руководство каталонцев требует выступать на самом высоком уровне и в Лиге чемпионов, преодолевая раунды плей-офф и показывая хороший футбол.

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