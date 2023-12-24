«Наполи» вдевятером проиграл «Роме» и опустился на седьмую строчку

Сегодня, 24 декабря, в матче 17-го тура итальянской Серии А встречались римская «Рома» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбой. Игра началась в 22:45 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу римлян. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте Маттео Политано после фола на себе ударил сзади Николу Залевского по ногам и получил прямую красную карточку.

На 76-й минуте Сердар Азмун после передачи с фланга ударил и попал в Йенса Каюсте, далее произошёл отскок к Стефану Эль-Шаарави, у которого удар не получился. Однако мяч удачно отлетел в центр штрафной на Лоренцо Пеллегрини, который с разворота попал прямо в угол.

На 86-й минуте Виктор Осимхен получил вторую жёлтую карточку и оставил неаполитанцев вдевятером.

На 90+6-й минуте Ромелу Лукаку удвоил преимущество хозяев.

На данный момент после 17 сыгранных матчей итальянской Серии А «Рома» располагается на шестом месте с 28 очками. «Наполи» находится на седьмой строчке с 27 очками.