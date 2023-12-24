Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» хочет подписать Гравильона, которым интересовалось «Динамо»

«Спартак» хочет подписать Гравильона, которым интересовалось «Динамо»
Комментарии

Московский «Спартак» работает над подписанием защитника турецкого клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона. Об этом сообщил L'Equipe.

По информации источника, российский клуб предпринял шаги для подписания контракта с игроком, который хочет покинуть «Адану».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» предложило за него € 5 млн. По сведениям источника, бело-голубые хотят подписать футболиста сборной Гваделупы в ближайшее трансферное окно.

Эндрю Гравильон является воспитанником итальянского «Интера». В нынешнем сезоне чемпионата Турции 25-летний защитник провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом. Рыночная стоимость футболиста, по данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в € 4,7 млн.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Хлусевич может перейти в лиссабонский «Спортинг»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android