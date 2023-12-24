Защитник «Спартака» Хлусевич может перейти в лиссабонский «Спортинг»

Левый защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в лиссабонский «Спортинг» в январе 2024 года, сообщает Rumores Sporting. По данным источника, российский футболист входит в список трансферных целей португальского клуба на ближайшее трансферное окно.

22-летний фланговый защитник Даниил Хлусевич, способный также сыграть на позиции флангового полузащитника и вингера, выступает за московский «Спартак» с января 2022 года. Футболист перешёл к красно-белым из тульского «Арсенала», сумма трансферной компенсации составила три млн евро.

В текущем сезоне Хлусевич сыграл за московский «Спартак» в 19 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт три забитых гола при одной результативной передаче.

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