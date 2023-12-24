Гравильон, которым интересуется «Спартак», намерен уйти из своего клуба из-за долгов

Центральный защитник «Адана Демирспор» Эндрю Гравильон, в приобретении которого заинтересован московский «Спартак», находится в процессе расторжения контракта с турецким клубом по причине того, что он уже несколько месяцев не выплачивает футболисту заработную плату. Об этом сообщил L'Equipe.

По информации источника, 25-летний игрок через своих адвокатов уже отправил письмо, в котором объявил об окончании сотрудничества с турецким клубом. Таким образом, Гравильон близок к тому, чтобы стать свободным агентом.

Напомним, гваделупский футболист является воспитанником миланского «Интера». В нынешнем сезоне чемпионата Турции Гравильон провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,7 млн.