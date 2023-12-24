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Агент Гравильона подтвердил переговоры между «Спартаком» и «Аданой»

Агент Гравильона подтвердил переговоры между «Спартаком» и «Аданой»
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Футбольный агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника турецкого клуба «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона, рассказал о переговорах по возможному переходу футболиста в московский «Спартак».

«Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил.

Согласился бы Эндрю на переход в «Спартак»? Это вполне возможно», — приводит слова Амаара «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что российский клуб предпринял шаги для подписания контракта с игроком, который хочет покинуть «Адану».

Эндрю Гравильон является воспитанником итальянского «Интера». В нынешнем сезоне чемпионата Турции 25-летний защитник провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом. Рыночная стоимость футболиста, по данным авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в € 4,7 млн.

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